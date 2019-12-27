Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56
Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Daha önce örgüt adına araçlara bomba düzeneği yerleştirdiği öne sürülen ve Kilis'te oto tamirciliği yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Z, Kilis Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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