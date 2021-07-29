Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
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Orman yangınına müdahale ediliyor (1)

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.

Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)
Orman yangınına müdahale ediliyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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