Kilis'te orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te orman yangını (2)

Kilis'te orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORKilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyenin 75 personel ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına destek için 100 asker de bölgeye yönlendirildi.Bölgede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Kilis Valisi Recep Soytürk, "Bugün saat 14.10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük. Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar."


Kilis'te orman yangını (2)
Kilis'te orman yangını (2)
Kilis'te orman yangını (2)
Kilis'te orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

Son dakika haberleri! Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışırken yakalanan zanlının, konutunu terk etmemesine karar verildi
Son dakika haberleri! Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışırken yakalanan zanlının, konutunu terk etmemesine karar verildi
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:58:24. #1.14#

title