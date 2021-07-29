Kilis'te orman yangını (1)

KİLİS'te, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı.

KİLİS'te, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı.

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 arazöz ve iş makineleri ile 70 kişilik ekip, söndürme çalışması başlattı. Bölgede alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı