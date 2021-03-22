Kilis'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, yangında zarar gören alanlara fidan dikildi
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Kilis'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, yangında zarar gören alanlara fidan dikildi

22.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:49
Kilis'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, yangında zarar gören alanlara fidan dikildi

Kilis'te, geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar yeşillendiriliyor.

Kilis'te, geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar yeşillendiriliyor.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğünce Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, kentte geçen yıl yangında zarar gören ormanlık alanlara fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, merkeze bağlı Deliçay köyünde yeni fidanların toprakla buluşturulduğu etkinlikte, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de ağaçlandırma çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Gümüş, "Geçen yıl Kilis'te 8 orman yangını çıktı. O sahalardaki yanan ağaçları kesip değerlendiriyoruz. Sürümü yaptıktan sonra ağaçlandırmalarını yapıyoruz. Anayasamızın 169'uncu maddesiyle ormanlarımız güvence altına alınmıştır. Yanan bir orman alanı, başka hiçbir amaç için kullanılmamakta ve kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşile dönüştürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin, ormanlık alan artışında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Gümüş, şöyle devam etti:

"Türkiye Orman varlığı yönünden 2015'te 46. sıradayken 2020'de 27. sıraya yükseldik. Cumhuriyet döneminde orman varlığımız 17 milyon hektarken şu an 23 milyon hektar ormanımız var. Bugün de burada Deliçay köyüne kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ağaç dikeceğiz. Müdürlük olarak 300 bin fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm resmi kurumlara ve vatandaşlara yıllık ortalama 200 bin fidan dağıtımı yapıyoruz."

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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