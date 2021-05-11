Kilis'te Orköy projesi kapsamında 400 bin TL'lik destek

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Köylüsünün ekonomisine katkı sağlamak için Orköy projesi kapsamında 400 bin TL'lik destek sağlandı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Köylüsünün ekonomisine katkı sağlamak için Orköy projesi kapsamında 400 bin TL'lik destek sağlandı.

2021 yılı programında bulunan ve Kilis'in Polateli ilçesi Dümbüllü köyünde 10 haneye süt koyunculuğu kredisi verildi. Her haneye 30'ar koyun verilerek, 400 bin TL destek sağlandı.

Dümbüllü köyünde Orköy kredisi alan Güler Ay memnuniyetini dile getirerek, " Orman Genel Müdürlüğümüze bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Orköy kapsamında 30 koyun aldık, çocuklarım ile koyunlarımıza bakıyoruz. Almış olduğumuz bu süt koyunlarının ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı