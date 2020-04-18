Kilis'te oluşturulan atölyede günlük 20 bin maske üretiliyor
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Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Kilis'te oluşturulan atölyede günlük 20 bin maske üretiliyor

Kilis Belediyesince oluşturulan atölyelerde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 20 bin maske üretilerek ihtiyaç duyanlara ulaştırılıyor.

18.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:11
Kilis'te oluşturulan atölyede günlük 20 bin maske üretiliyor

Kilis Belediyesince oluşturulan atölyelerde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 20 bin maske üretilerek ihtiyaç duyanlara ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum personelinin maske ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurdukları atölyede süreç içinde üretimin artırıldığını söyledi.

Günlük üretimin 20 bin adede ulaştığını belirten Bulut, belediyenin günlük 1500 maske ihtiyacı olduğunu, geri kalanının ise dağıtıldığını ifade etti.

Bulut, dağıtımın bankalar, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi yerlerde yapıldığını dile getirerek, muhtarlar aracılığıyla da maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Maskelerin hastane ve emniyet birimleri başta olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşlara dağıtıldığını söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"Biz üretimi günlük 30-35 bine de çıkabiliriz. İhtiyaç olan yerlere gönderebiliriz. Şu anda 1 milyonun üzerinde maske üretecek kumaş stokumuz mevcut. Maskeler 3 katlı, Sağlık Bakanlığımızın belirttiği ve dünya standartlarındaki kullanım şekline uygun nonwoven kumaşlardan üretiliyor."

Evlere de hijyen malzemesi dağıltıldı

Bulut, koronavirüsle mücadele kapsamında sadece maske üretmediklerinin altını çizerek, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kentteki evleri ziyaret ederek temizlik malzemesi de verdiklerini dile getirdi.

Evlere 33 bin şişe sıvı el sabunu ve çamaşır suyu dağıtıldığına değinen Bulut, uygulamanın ilerleyen günlerde tekrarlanacağını kaydetti.

Bulut, kentte koronavirüs vakasının az olduğunu, bunun da sağlık ordusunun gözünü kırpmadan mücadeleye devam etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Kilislilerden "Evde kal" çağrısına uymalarını isteyen Bulut, virüs nedeniyle işsiz kalan ailelere yönelik de çalışma başlattıklarını, bu kapsamda 10 bin gıda kolisi dağıtımına başladıklarını duyurdu.

Bulut, belediye olarak ramazanda da günlük 4 bin kişilik 4 çeşit sıcak yemek üretip evlere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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