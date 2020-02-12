Kilis'te okullara kar tatili
Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.
12.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:23
Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA