Kilis'te okullara kar tatili
Haberler » Güncel » Kilis'te okullara kar tatili - Haber

Kilis'te okullara kar tatili

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.

12.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:23
Kilis'te okullara kar tatili

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.


Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler