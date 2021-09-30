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Kilis'te okul servisleri drone ile denetlendi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te okul servisleri drone ile denetlendi

Kilis'te jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla öğrenci servislerinin denetimini drone destekli yaptı.

Araçların belgelerini, okul taşıt levhası, dur lambasını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri, maske ve yeni tip koronavirüs kurallarına göre oturma düzeni ile dezenfektan denetimi yaparak, sürücüleri bilgilendirdi.

Ekipler, öğrencilere maske ve jandarma boyama kitabı dağıttı.

Kilis'te okul servisleri drone ile denetlendi

Kilis'te okul servisleri drone ile denetlendi

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te okul servisleri drone ile denetlendi - Haberler
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