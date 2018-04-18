Kilis'te Öğrencilere Tarihi ve Turistik Gezi

Kilis'te, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen geziye üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Gezide Oylum Höyük, Ravanda Kalesi başta olmak üzere Kilis'in tarihi ve turistik yerler gezildi. İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Kara, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen gezi ile ilgili, "Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Kilis'in tarihi mekanlarını gezdirme imkanı bulduk. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS