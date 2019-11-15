Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan
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Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan

Kilis'te Emine ve Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri "Bir destandır Mehmedim" projesi kapsamında, Barış Pınarı Harekatı ansına fidan dikti.

15.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:54
Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan

'te Emine ve Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri "Bir destandır Mehmedim" projesi kapsamında, ansına fidan dikti.

Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlere destek olmak adına hayata geçirilen proje kapsamında İl Alay Komutanlığına gelen öğrenciler, ilk olarak Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret etti.

Öğrencilerin Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerler için yazdıkları mektupları teslim alan Albay Başaklıgil, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Albay Başaklıgil, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklara, insanlık sevgisi, merhamet, dayanışma, birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi gibi önemli değerleri kazandırdığını söyledi.

Etkinlikte, komutanlık bahçesine Barış Pınarı Harekatı anısına fidan diken öğrencilere daha sonra özel eğitimli köpek timleri ile jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Kaynak: AA
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