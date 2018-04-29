Kilis'te Off-Road Yarışları

Kilis'te bu yıl üçüncü kez düzenlenen Off-Road yarışları 18 kulüpten sporcuların katılımıyla yapıldı.

Mehmet Şanlı Mahallesi'nde oluşturulan parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur ve rampalar oluşturularak zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Etkinlikte, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç da iş makineleriyle çıkarıldı. Dört kategoride yapılan müsabakalarda zaman zaman araçlar arızalanarak yarış dışı kaldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Off-Road'ın dağ tepe demeden hedefe doğru yürümeyi ve zorlukların aşılabileceğini anlattığını ifade ederek sporcuları kutladı.