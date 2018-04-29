Kilis'te Off-road Heyecanı

Kilis Belediyesi ve Kil-Off Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Zeytin Dalı 3. Kilis Off-Road Oyunları, 76 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde oluşturulan parkurdaki yarışlara Kilis'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Antalya, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Gaziantep ve Kayseri'den toplam 18 kulüpten sporcular katıldı.

Yarışlar, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın arazi aracı ile parkurda attığı turun ardından başladı.

Kara, turun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, off-road yarışlarıyla Türkiye'yi idare etmenin birbirine çok benzediğini söyledi.

Türkiye'nin de önüne çıkan engelleri off-road araçları gibi kararlı bir şekilde aştığını anlatan Kara, Zeytin Dalı Harekatı anısına düzenlenen etkinliğin Kilis halkı başta olmak üzere tüm katılımcılara farklı bir gün yaşattığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Kara, Türkiye'nin gittiği her noktaya huzuru ve barışı götürebilmesi için bulunduğu bölgede lider bir ülke olması gerektiğini ifade etti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sayesinde bugün düzenlenen yarışların güven içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Kara, bu nedenle Zeytin Dalı Harekatı anısına böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini vurgulayarak, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları olmasaydı, liderimiz güçlü olmasaydı, ordumuz kuvvetli olmasaydı, burada bizim yaşama şansımız olmazdı. Bugün biz burada yaşayabiliyorsak önce Allah'a ondan sonra da liderimizin dik duruşuna ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatlarına borçlu olduğumuz için." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 76 sporcunun çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi. Bazı araçlar kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç, iş makineleriyle çekildi.

Dört kategoride gerçekleştirilen ve 76 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlar öncesi ve verilen aralarda, Adana ve Kahramanmaraş Motokros Kulüpleri üyesi motokrosçuların gösterileri ilgiyle izlendi.

Etkinliğe, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de katıldı.

Müsabakaların sonunda kategorilerinde dereceye giren Murat Sever, Yakup Ilgın, Bülent Vural, Ümit Kaya, Ali Karabaş, Hasan Yatalakoğlu, Nuri Özdemir, Mustafa Özel, Haceli Şam, Hakan Yatalakoğlu, Abdullah Şam, Ali Çiftçioğlu, Çağdaş Bağdatlı, Ömer Kondu, Mustafa Gül, Rafet Koçak, Serap Aydın, Gamze Bodur, Aydan Kasap, Muratcan Köse, Soner Yılmaz ve Tuncay Karaman, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.