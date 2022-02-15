Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu bir evin odunluğunda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde H.C'nin ikametinin odunluğunda 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 7 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.