Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu bir evin odunluğunda yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu bir evin odunluğunda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde H.C'nin ikametinin odunluğunda 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 7 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Kilis, Güncel, Haberler

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