Kilis'te odunluk yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kilis'te odunluk yangını

04.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:46
Kilis'te odunluk yangını

Kilis'in Musabeyli ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde M: Ş'ye ait ikametin odunluk kısmında elektrik kontağından tahmin edilen yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Dutluca köyüne giderek yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmadığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı
Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı
Kilis'te 114 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kilis'te 114 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manavgat'a 3 günde 6 orman yangını: Asırlık çam ağacı yangını ucuz atlattı
Manavgat'a 3 günde 6 orman yangını: Asırlık çam ağacı yangını ucuz atlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Yıldız Tilbe İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Ali Koç Tisserand Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te odunluk yangını - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:45:34. #1.15#
title