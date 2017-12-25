Kilis'te "Neden Hedeflerimiz Olmalı" Konferansı

Kilis'te, öğrencilere "Neden Hedeflerimiz Olmalı" konulu konferans verildi.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Ömer Cide tarafından Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik "Neden Hedeflerimiz Olmalı" konulu konferans verildi. Okulun konferans salonunda verilen konferansa öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yağcı da izleyici olarak katıldı.



Konferansın sonunda öğrenciler Yard. Doç. Dr Cide'ye merak ettikleri soruları sorarak, öğrenme fırsatı da buldu. - KİLİS