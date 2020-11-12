Kilis'te nar hasadında sona gelindi
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Kilis'te nar hasadında sona gelindi

12.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:07
Kilis'te nar hasadında sona gelindi

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadının sonuna gelirken, Narın kilosu 2-3 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor.

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadının sonuna gelirken, Narın kilosu 2-3 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor.

10 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığı kentte geçen ay başlayan nar hasadı bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kilosu 2-3 TL arasında değişen fiyatlarla satılan nar, üreticisinin yüzünü güldürdü. Bazı üreticiler, nar ekşisi yaparak satarken, bazıları ise topladıkları narları piyasaya sürüyor. Nar hasadının sonuna geldiği, bazı üreticiler, hasadı tamamladığı, bazılarının ise bir haftaya kadar tamamlayacakları bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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