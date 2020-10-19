Kilis'te nar hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te nar hasadı başladı

19.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:06

Kilis'te nar hasadı başladı Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlandı.

Kilis'te nar hasadı başladı

KİLİS - Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlandı. Narın kilosu 3 TL'den alıcı buluyor.

Kilis'te 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan nar hasadının kasım ayı sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kilis'te tarımsal anlamda getirisi fazla olduğu için hicaz narı 2006 yılından itibaren Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle ekilmeye başlandı. 3 yaşında iken verime binen hicaz narı üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis'te 10 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını ifade ederek, "Narların çoğu hicaz narıdır. Hicaz narının olması nedeni ihracata yönelik olmasıdır. Avrupa'ya, Kanada'ya Irak'a İran'a gönderiliyor. Hicaz narının tam ekşi olmaması nedeniyle tercih ediliyor. Nar ne tatlı ne ekşidir. Kilis'te daha önce bahçe kenarlarında yetiştirilen nar, gün geçtikçe üretimi artıyor. Kilis nar üretimi açısından iklim olarak uygundur. Nar sofralık, olarak tüketildiği gibi ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Nar üretiminin ilimiz, Türkiye açısından çok önemlidir. Nar suyunun faydalı olması nedeniyle tercih ediliyor. Nar tıbbı bitkiler arasında yer almaktadır. Şu an piyasada natın kilosu 2,5- 3 TL arasında piyasaya girmektedir" dedi.

Kilis'in en büyük nar üreticilerinden olan eski Yavuzlu Belediye Başkanı Mehmet Sakar, 2006 yılından nar ektiğini ifade ederek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle nar ektim. Hicaz narı 3 yılından sonra ürün vermeye başladı. Her yıl Ekim ayının ortasında hasad yapmaya başlıyoruz. Topladığımız narları soğuk hava deposuna koyuyorum. Aralık veya Ocak ayında ihracatçılara veriyorum. İhraç olarak Avrupa Birliği ülkelerine de gönderiyoruz. Irak'a gönderiyoruz. Kanada'ya göndereceğiz" dedi.

Kilis'te nar hasadı başladı
Kilis'te nar hasadı başladı
Kilis'te nar hasadı başladı
Kilis'te nar hasadı başladı
Kilis'te nar hasadı başladı
Kilis'te nar hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yasmin Erbil Didem Soydan Sadri Alışık
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te nar hasadı başladı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 10:06:41. #1.15#
title