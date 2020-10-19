Kilis'te nar hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te nar hasadı

19.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:44
Kilis'te nar hasadı

KİLİS'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlandı.

KİLİS'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlandı. Narların çoğunun, 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşitten olduğu belirtildi. 

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kilosu 3 liradan alıcı bulan narın, üreticiyi mutlu ettiğini söyledi. Özdemir, "Narların çoğu 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşittir. Hasadı yapılan narların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor" diye konuştu. 

'Hicaz narı'nın ekşi olduğunu ve nar ekşisi yapımında da kullanıldığını anlatan Özdemir, Kilis'in nar üretimi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getirdi. Kentteki nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise hasadı yapılan meyvenin soğuk hava deposunda saklandığını, aralık veya ocak ayında talep doğrultusunda istenilen ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Halil Sezai Yasmin Erbil Serdar Ortaç
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te nar hasadı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 09:49:08. #1.15#
title