Kilis'te "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi

Kilis'te "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi

Kilis'te, "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

10.10.2019 17:54
Kilis'te

Kilis'te, "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.


Kilis'in Musabeyli ilçesinde Kaymakamlık tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahalarında ve İlçe Emniyet Amirliği bölgesinde bulunan 48 muhtar ile Azalarına İçişleri Bakanlığının Düğün genelgesi kapsamında "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında ilçe merkezinde durumsal farkındalık eğitimi verildi. Köyleri ile Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından pankart asıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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