Kilis'te mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü tedbirleri

Kilis Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, mutasyona uğramış olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen veya şüpheli kişilerin Devlet Hastanesi ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda izole edileceğini bildirdi.

Kilis Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, mutasyona uğramış olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen veya şüpheli kişilerin Devlet Hastanesi ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda izole edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kent genelinde Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"İlimizde mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka ile teması olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izolasyon altına alınmasına karar verildi."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz