Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı
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Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı

14.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:07

Kilis'te yaşayan bir kişide mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Tespitin ardından hasta, KYK yurduna yerleştirilerek, karantina altına alındı.

Kilis'te, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsü tespit edilen bir kişi, yetkilileri harekete geçirdi. Tespitin ardından açıklama yapan Kilis Valiliği, son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu belirtilen mutasyona uğramış olan virüsün kentte yaşayan bir kişide görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, virüs tespit edilen kişinin KYK yurduna yerleştirildiği kaydedilirken, 4 kişinin daha ambulansla yurda getirilerek karantina altına alındığı duyuruldu.

ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN İZOLASYON ÇOK ÖNEMLİ

Kilis Valiliğince yapılan açıklamanın devamın şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji referans laboratuvarına gönderilmektedir. Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca, İlimizde mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka ile teması olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izolasyon altına alınmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar vermiştir."

Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı
Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı
Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı
Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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