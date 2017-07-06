Kilis'te Mülteci Çalıştayı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Kilis İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerin Hak ve Hizmetlere Erişimi" konulu çalıştay düzenlendi.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen çalıştayda kamplardaki mülteci temsilcileri ile muhtarlar, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ve imam hatiplere mültecilerin sağlık, eğitim, çalışma ve evlilik gibi haklarına ilişkin bilgi verildi.



UNHCR Türkiye Ofisi Sözcüsü Selin Ünal, çalıştayın ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarının daha temelli biçimde yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla eğitim ve destek odaklı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini söyledi.



Mültecilerin yaşadığı yerlerde yardım alabilmek için ilk başvurdukları mercilerinin başta imam hatipler ve mahalle muhtarları olduğunu belirten Ünal, imam hatiplerin ve muhtarların gösterdikleri çabayı desteklemek amacıyla mültecilerin yoğun olduğu kentlerde çalıştay düzenledikleri dile getirdi.



UNHCR ile Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin sorunların giderilmesi adına, hangi kurumlara yönlendirebileceklerini bildikleri takdirde mümkün olan hizmetlerin daha etkin şekilde verileceğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:



"Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde ilk başvurdukları yardım mercileri arasında imamlar ve muhtarlar bulunuyor. İmamların ve muhtarların gösterdikleri bu çabaları desteklemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile UNHCR, bugün Kilis'te gerçekleşen çalıştay gibi farklı illerde de birer günlük çalıştaylar düzenlenecektir. Bu çalıştayların amacı iltica meselesi, mültecilerin hak ve mükellefiyetler anlatmak. Bu konuları idare eden kurum Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türk Kızılayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla mültecilere sağlanan hizmetler konusunda bilgi paylaşmayı ve bu konulardaki çabalarını desteklemeyi hedefliyoruz."