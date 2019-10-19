Kilis'te Muhtarlar Günü etkinliği

19.10.2019 13:05

Kilis'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydan'ında başlayan kutlamalarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Öztin, muhtarlığın Türk demokrasi tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zira, Türk demokrasisinin ilk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla, halkın doğrudan kendi yerel yöneticisini seçmesiyle başlayan bu süreç demokrasi tarihimiz açısında da bir temel oluşturuyor. Muhtarlık müessesesinin kuruluş tarihi olan 19 Ekim tarihi aynı zamanda ülkemizde 5 yıldan bu yana Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu düşüncelerle, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum, ebediyete intikal etmiş muhtarlarımızı da rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA