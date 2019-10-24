24.10.2019 23:11

Kilis'te "Muhacir Edebiyatı" sempozyumu

KİLİS - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türk Devleti'nin gücü milletin idaresiyle önce Fırat kalkanı, arkasından Zeytin Dalı, sonrasında da Barış Pınarı harekatı ile Kilis başta olmak üzere sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında muazzam bir mesafe alındığını söyledi.

Kilis Valiliği ve Türk Dil Kurumunun katkıları, Türkiye Yazarlar Birliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleşecek sempozyumda; bilim adamları, akademisyenler ve tarihçiler; Göç, Suriyeli mültecilerin göç nedenleri, göçün insani boyutları, edebiyat ve göç ilişkisi konusunda 2 gün serecek olan "Muhacir Edebiyatı Sempozyumu" başladı.

Muhacir Edebiyatı Sempozyumunda bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 3.5 yıl önce Kilis'e gediklerinde sınırın dibinde terör örgütleri yuvalandığını ifade ederek, "Bu şehir sürekli taciz altındaydı,. O günden bugüne hamdolsun devletimizin gücü milletimizin idaresiyle önce Fırat kalkanı, arkasından zeytin dalı, sonrada barış pınarı operasyonu icra edilmek suretiyle Kilis başta olmak üzere sınır illerimizin güvenliğinin sağlanması bakımından muazzam bir mesafe alındı. Bu sebeple öncelikle bu operasyonlarda hayatını kaybeden, Mehmetçiklerimize, sivil görevlilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Başta Kilis olmak üzere hiçbir günahı olmadığı halde, terör örgütlerinin sınır ötesinden yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden insanlarımıza canlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Kilis bu şehir nüfusu küçük olsada bu ülkenin tarihinde önemli sorumluluklar yüklendi. Önemli yükler omuzladı, o süreçte de Kilisli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, sağlam durdular. Onlarada bu sabırlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Sahabeler şehri Muhacirlar şehri, ensar şehri Kilis'te Muhacir Edebiyatının yapılmasının doğru bir karar olduğunu ifade ederek, "Çünkü Türkiye'de en fazla göç alan, 6-7 tane il saysak, birinci sırada Kilis gelir. İstanbul'da çok ciddi sayıda Suriyeli muhacirimiz var. Afganistanlı var, Iraklı var. Hatay'da var, Adana'da var, Şanlıurfa'da var. Gaziantep'te var. Onların genel nüfusa oranı bizimki kadar değildir. Bizim toplam nüfusumuz 146 bin, Suriyeli nüfus sayımız 116 bin, şehir merkezini düşünürsek, şehir merkezinde yaşayan Suriyeliler ile Kilisliler hemen hemen aynıdır. Bunun bir maliyeti de var. Belediyecilik hizmeti, diğer hizmetler bakımından çok ciddi bir yükümüz var" dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Muhacir edebiyatı hem bilim çalışmalarının Türkiye'de üzerinde durulan çok konular olmadığını ifade ederek, "Biz bu alanda edebiyatımızı yeşertmeyi, dilimizi güçlendirmeyi çalışıyoruz. Özellikle bu günler, maalesef edebiyatımızın zayıf bakir olduğu günlerdir. Güzel Türkçemizin maalesef ihmal edildiği dönem, tabi dil canlıdır. Yeni kelimeler, yeni kavramlar alır. Ama yabancı kavramları olduğu gibi almaz, özellikle dijitalleşme, kültürsel, sosyal değişme ile birlikte, gerçekten dilimizde yozlaşma yaşıyoruz. Bunun için edebiyatı daha güçlü kılmalıyız. Türkçemize daha çok sahip çıkmalıyız. Muhacir Edebiyatı Sempozyumu önemlidir" dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'da Muhacir Edebiyatı Sempozyumu önemli olduğunu ifade ederek, "Kilis Valiliği ve Türk Dil Kurumunun katkıları, Türkiye Yazarlar Birliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. ; bilim adamları, akademisyenler ve tarihçiler; Göç, Suriyeli mültecilerin göç nedenleri, göçün insani boyutları, edebiyat ve göç ilişkisi konusunda bildiriler sunacaklar" dedi.

Muhacir Edebiyatı Sempozyumu öncesi müzik dinletisi yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr.

Kaynak: İHA