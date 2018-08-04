Kilis'te "Mücbir Sebep" Hali Uzatıldı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 31 Temmuz'da sona erecek olan "mücbir sebep" halinin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Milletvekili Dülger, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sınırın Suriye tarafından atılan roketler nedeniyle esnaf ve sanayicinin 2016 yılından itibaren SSK, vergi, maliye borçlarının ödenmesinin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Kilis sanayici ve esnafının içinde bulunduğu durumu belirten raporu sunduklarını aktaran Dülger, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar verdiği ve gelinen nokta itibariyle "mücbir sebep" halinin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldığını, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu takdirde bu ve bunun gibi sorunların üstesinden her zaman gelineceğini kaydetti.

Dülger, Kilis halkının bu zor günlerinde desteğini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.