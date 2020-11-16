Kilis'te motosikletten düşen iki kişi traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
16.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:54
Kilis'te motosikletten düşen ve arkadan gelen seyir halindeki traktörün altında kalan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Kilis'te motosikletten düşen ve arkadan gelen seyir halindeki traktörün altında kalan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilali Habeş Mahallesi'nde E.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten düşen M.M.A. (11) ve H.A. (39), o sırada arkadan gelen M.Ç. idaresindeki 79 DF 711 plakalı traktörün altında kalarak yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz