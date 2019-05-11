Kilis'te Motosikletler Yük Taşımak İçin Kullanılıyor

Kilis'te Motosikletler Yük Taşımak İçin Kullanılıyor

Kilis'te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'te Motosikletler Yük Taşımak İçin Kullanılıyor

Kilis'te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, tüm araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Bazı vatandaşlar motosikletlerini yük taşımak için de kullanıyor. Bir motosiklet sürücüsü 5 kişi ve eşyalar ile birlikte seyir ederken, biri motosiklet ile halı taşıyor, Bir başkası ise 3 kişi bindiği motosiklette 4 metre uzunluğundaki şeker kamışı ile trafikte seyir etmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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