Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınüzüm Mahallesi'nde motosikletini zorla almaya çalıştıkları H.K. ile şüpheliler M.Y. ve M.T. arasında arbede çıktı.

H.K'yı silah ve bıçakla yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.