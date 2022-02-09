Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınüzüm Mahallesi'nde motosikletini zorla almaya çalıştıkları H.K. ile şüpheliler M.Y. ve M.T. arasında arbede çıktı.

H.K'yı silah ve bıçakla yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Altınüzüm, Silah, Kilis, Güncel, Haber

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