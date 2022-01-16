Kilis'te motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
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Kilis'te motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kilis'te motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolü yuvarlanması sonucu sünücüsü hayatını kaybetti.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolü yuvarlanması sonucu sünücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erol Bulut (30) yönetimindeki 27 B 4778 plakalı motosiklet Kilis-Hatay Karayolu 40'ıncı kilometresi Gülbaba köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet şarampolü yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Erol Bulut, olay yerinde yaşamını bitirdi. Kilis Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonucu, Erol Bulut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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Kilis'te, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolü yuvarlanması sonucu sünücüsü hayatını kaybetti.

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