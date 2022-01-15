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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü Kilis'te, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

HATAY (İHA) - Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

KİLİS - Kilis'te, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erol Bulutyönetimindeki 27 B 4778 plakalı motosiklet Kilis- Hatay Karayolu 40'ncı kilometresi Gülbaba köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet şarampolü yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Erol Bulut, olay yerinde yaşamını bitirdi. Kilis Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonucu, Erol Bulut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü Kilis'te, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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