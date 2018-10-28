Kilis'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kilis'te kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hannan Korkmaz (20) yönetimindeki 27 FG 472 plakalı motosiklet, Kilis-Öncüpınar karayolunda seyir ederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Hannan Korkmaz, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Hannan Korkmaz,hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS