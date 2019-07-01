Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.M. yönetimindeki 79 DY 388 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 27 BV 161 plakalı motosiklet Ekrem Çetin Mahallesi Kan Merkezi yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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