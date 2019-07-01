Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıKİLİS - Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
KİLİS - Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.F.M. yönetimindeki 79 DY 388 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 27 BV 161 plakalı motosiklet Ekrem Çetin Mahallesi Kan Merkezi yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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