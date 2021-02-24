Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
24.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:06
Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son dönemde motosiklet hırsızlıklarının artması üzerine özel çalışma başlattı.
Operasyonla 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramada 5 motosiklet ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz