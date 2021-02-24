Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

24.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:06
Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son dönemde motosiklet hırsızlıklarının artması üzerine özel çalışma başlattı.

Operasyonla 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramada 5 motosiklet ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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