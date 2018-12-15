Kilis'te Motosiklet Hırsızlığı

Kilis'te meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y, Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'taki evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını iddia ederek durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, motosikleti M.K'nin çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada motosikletin çalınma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin motosikletin bulunduğu sokakta keşif yaptığı, daha sonra kimsenin olmadığı bir anda motosikleti iterek götürdüğü görülüyor.

Öte yandan Şehitler Mahallesi Şehitler Abidesi Caddesi'nde Halil Ş'ye ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler de çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak O.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.