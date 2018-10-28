Kilis'te Motosiklet Ağaca Çarptı: 1 Ölü
Kilis'te motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kilis'te motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Hannan Korkmaz (20) idaresindeki 27 FG 472 plakalı motosiklet, Kilis-Öncüpınar karayolunun 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Korkmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.