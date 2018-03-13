Kilis'te Motokamyon

Kilis'te, tek kişilik motosikletle 150 kilogram ağırlığında 3 torba un taşınması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, motosikletler yük taşımada da kullanılıyor. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek kişilik motosiklete 150 kilogram ağırlığındaki 3 torba unu yükleyen İbrahim Halil Başgüden, hamallık yaptığını, 4 torba 200 kilogram un taşıyabildiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını ifade etti. - KİLİS