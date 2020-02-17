Kilis'te "Minik Hayatlara Dokunuyoruz Projesi"
Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli Kaymakamlığı ve Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) iş birliğiyle hayata geçirilen "Minik Hayatlara Dokunuyoruz" adlı proje kapsamında Elbeyli ilçesinde köy okuluna ziyaret gerçekleştirildi.
Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli Kaymakamlığı ve Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) iş birliğiyle hayata geçirilen "Minik Hayatlara Dokunuyoruz" adlı proje kapsamında Elbeyli ilçesinde köy okuluna ziyaret gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Yenideğirmen köyüne gelen heyet, köydeki ilkokulun kütüphanesi yeniledi.
Etkinlik kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tekno Sağlık Kulübü üyelerince sağlık taramasından geçirilen ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe, Elbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yılmaz, UGADER Genel Başkanı Sevda Yılmaz ve ilgililer katıldı.