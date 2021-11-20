KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI - Haberler
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KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, minibüs ve hafif ticari aracın çarpışarak, şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

ELBEYLİ, KİLİS (DHA) - KİLİS'te, minibüs ve hafif ticari aracın çarpışarak, şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Elbeyli kara yolunda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 27 AEL 297 plakalı minibüs ile Bilal F.'nin kullandığı 31 AFL 323 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Araçların şarampole yuvarlandığı kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Ali G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 yaralı, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

KİLİS'TE MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

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