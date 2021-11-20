Son dakika... Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

ELBEYLİ, KİLİS (İHA) - Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, minibüs ile hafif ticari aracın kaygan zemin nedeniyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 araçta şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis- Elbeyli Karayolunda M.T. yönetimindeki 27 AEL 297 plakalı Ford transit Minibüs, B.F. yönetimindeki 31 AFL 323 Doblo marka Hafif ticari araç ile havanın yağmurlu olması nedeniyle kaygan zeminde çarpıştı. Kazada iki araçta farklı istikamette şarampolü yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü M.T. ile Hafif ticari araç sürücüsü B.F. ile ticari araçta yolcu olarak bulunan. M.A.G. yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi 112 acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.