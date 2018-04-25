Kilis'te Milli Mücadele Konferansı

Kilis Türk Ocağı kültürel faaliyetlerine kapsamında Milli Mücadele ve Ulusal Egemenlik" konulu konferans verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sait Korkmaz, Kilis Türk Ocağında gerçekleşen konferansta "Milli Mücadele ve Ulusal Egemenlik" konusu işlendi.

Programa bir çok akademisyen, öğretmen, öğrenci ve bürokrat katıldı. Program sonunda Kilis Türk Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dalkılıç, Korkmaz'a teşekkür belgesi verildi. - KİLİS