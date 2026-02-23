Haberler

Kilis'te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi

Kilis'te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda Asri Mezarlık'ta uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Kilis'te polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda Asri Mezarlık'ta uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan Asri Mezarlık'ta uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan aramalarda 3 bin 622 adet captagon hap, 935 gram metamfetamin ve 57 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

Bomba hamle! DEM Parti'nin adı değişiyor, 1 isim hariç herkes gidiyor
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı