KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN - Haberler
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KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, metruk bin binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KİLİS'te, metruk bin binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın gece geç saatlerde Tekye Mahallesinde meydana geldi. Kilis Valiliği yakınlarnıdaki kimsenin yaşamadığı metruk binadan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evin bulunduğu sokağa dar olduğu için giremeyince, yangına valilik otoparkından müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kilis Valiliği, Yangın, Güncel, Haber

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