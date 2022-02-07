KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

KİLİS'te, metruk bin binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın gece geç saatlerde Tekye Mahallesinde meydana geldi. Kilis Valiliği yakınlarnıdaki kimsenin yaşamadığı metruk binadan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evin bulunduğu sokağa dar olduğu için giremeyince, yangına valilik otoparkından müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.