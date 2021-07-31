Kilis'te mesire alanlarına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
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Kilis'te mesire alanlarına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Kilis'te mesire alanlarına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te orman yangınları tedbirleri kapsamında mesire alanlarına girişler yasaklandı.

Kilis'te orman yangınları tedbirleri kapsamında mesire alanlarına girişler yasaklandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını hatırlattı.

Ramazan, bu kapsamda Kent Ormanı ve Resul Osman Dağı mesire alanlarının aynı tarihe kadar girişlere kapalı olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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