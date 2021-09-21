Kilis'te mesai saatleri yeniden düzenlendi

Kilis'te, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde resmi dairelerin faaliyetlerine sürdüreceği bildirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, "İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak yeniden belirlenmiştir. Özel kanun, tüzük, yönetmenliklere göre çalışma saatlerinin farklı düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına hükümler saklıdır" denildi. - KİLİS

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