Kilis'te merdivenden düşen kişi öldü
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Kilis'te merdivenden düşen kişi öldü

Kilis'te merdivenden düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te merdivenden düşen kişi öldü
22.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:20

Kilis'te merdivenden düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde oturan Necati Aslan (82) evindeki merdivenden inmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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