Kilis'te meralarda gübreleme çalışması
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Kilis'te meralarda gübreleme çalışması

10.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:26
Kilis'te meralarda gübreleme çalışması

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında meralarda gübreleme çalışması gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında meralarda gübreleme çalışması gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yazılı açıklamasında, Musabeyli ilçesi Kolpınar Köyü mera alanlarında gübreleme çalışması yapıldığını belirtti.

Yetiştiricilerin büyük bir bölümünün hayvanlarını meralarda otlatarak kaba yem ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde yıllardan beri büyük önem vererek uyguladığımız Mera Islah ve Amenajman Projesi ile gübreleme yaptığımız meralarımız üzerindeki otlatma baskısını azaltmayı, meralarımızın ot verimini ve kalitesini artırmayı, hayvanlarımızın meralardan yararlanma süresini uzatmayı, hatta meralarımızın bütün yıl boyunca otlatmaya elverişli olmasını hedefliyoruz. Böylece sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilen çiftçilerimizin, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve doğduğu yerde doyması sağlanacaktır. Köylerimizin üretime devam etmesi ve canlı kalması en büyük arzumuzdur. Yetiştiren, üreten çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli ve baş tacıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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