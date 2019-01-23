Kilis'te Mazot Dökülen Soba Alev Aldı: 3 Yaralı

Kilis'te mazot dökülen sobanın alev alması sonucu çıkan yangında Suriyeli anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'taki 3 katlı bir evin teras katında yaşayan Suriyeli ailenin fertleri, ısınmak için kullandığı sobaya mazot döktü.

Sobanın alev alarak devrilmesi sonucu çıkan yangında, anne Mine Kürdi ile çocukları Biten ve Tarık Muhtat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluştuğu öğrenilen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA