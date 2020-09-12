Kilis'te maske denetimleri sürüyor
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Kilis'te maske denetimleri sürüyor

Kilis'te maske denetimleri sürüyor Kilis'te polis ekipleri, araçlarda maske uygulaması yaptı.

Kilis'te maske denetimleri sürüyor
12.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:33

Kilis'te maske denetimleri sürüyor

KİLİS - Kilis'te polis ekipleri, araçlarda maske uygulaması yaptı.

Kilis'te artan korana virüs vakaları nedeniyle denetimler kent genelinde sıklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulama noktaları oluşturarak maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığına dair uygulama yaptı. Ekipler, maske takmayanlara, 900 TL pare cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

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